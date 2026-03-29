Bali Yeni Yılı olarak bilinen ve Hindu inancına göre her türlü sosyal faaliyetin, trafiğin ve dışarıda yürüyüş yapmanın yasak olduğu Nyepi gününde, dini kuralları denetleyen özel devriyeler operasyon gerçekleştirdi. Sukawati köyünde sabah saat 07:15 sularında caddede yürürken tespit edilen Amerikalı turist Carl Adolf Amrein, gelenekleri ihlal ettiği gerekçesiyle durdurularak polis merkezine götürüldü.

OTEL DEĞİŞİMİ GEREKÇESİ KABUL EDİLMEDİ

Gözaltına alınan Amrein, polise verdiği ifadede Ubud bölgesindeki otelinde konaklama süresinin dolduğunu ve bu nedenle tesisten ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Ancak Nyepi bayramı protokolleri uyarınca, 24 saat boyunca yerel halkın evlerinde, yabancı turistlerin ise mevcut konaklama noktalarında kalması zorunluluğu bulunuyor.

POLİS MERKEZİNDE KALMAYI REDDETTİ

Sukawati Polis Merkezi, kuralları açıklamasının ardından turiste güvenlik gerekçesiyle ertesi güne kadar karakolda kalmasını teklif etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amrein bu teklifi reddederek derhal yeni bir konaklama noktası bulma konusunda ısrarcı oldu. Adada Nyepi süresince oteller de dahil olmak üzere tüm işletmelerin faaliyetlerini minimum düzeyde tuttuğu ve ulaşımın tamamen durduğu bildirildi.

Dini geleneklere göre Nyepi gününde ışık yakmak, çalışmak, eğlenmek ve seyahat etmek yasak kapsamında yer alıyor.