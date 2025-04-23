Yoğun bakımda tedavisi devam eden DEM Parti Milletvekili ve Meclis Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder, bir grup ülkücünün hastaneye giderek Önder için kan vermek istediğini açıkladı. Ali Fuat Önder, TELE1’e olay gecesi yaşananları anlattı. Ali Fuat Önder, 2009’da hayatını kaybeden eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma amirliğini yaptığını söyleyen bir kişinin de kendisini ziyaret ettiğini anlattı. Ali Fuat Önder şunları söyledi:

Ali Fuat Önder, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma amirinin de hastaneyi ziyaret ettiğini anlattı.

YAZICIOĞLU’NUN KORUMASI DA GELDİ

“Ben görmedim ama bir grup ülkücü arkadaş buraya gelip kan vermek istemiş. İkinci gün hastaneye gelmişler. Oysa hastane bunun önlemini almış. Kan ihtiyacımız olmadı ama sağ olsunlar. Yine Hakkari’den otobüslere, araçlara doluşup gelenler olmuş.

“Hastaneye biri gelip ‘kardeşini görmek istiyoruz’ demiş. Beni çağırdılar. Yaşlı biriydi. Benimle tokalaştı. Aslen Trabzonlu olduğunu söyledi. Buraya yakın olduğunu ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma amirliğini yaptığını söyledi. Mamak yıllarında, 12 Eylül döneminde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile ağabeyim aynı cezaevinde kaldı. Birbirlerine karşı inanılmaz sevgi ve saygıları vardı.”