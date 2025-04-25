Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s’un (S&P) Türkiye için not değerlendirmesini yayımladı.

DURAĞAN OLARAK BELİRLENDİ

Piyasalar Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişiklik beklemiyordu.

S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu “BB-/B“, görünümünü ise “durağan” olarak korudu.

S&P’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ekonomi ekibinin, 17 Nisan'daki repo faizi artışında görüldüğü gibi, önümüzdeki 24 ay boyunca döviz kuru istikrarı, enflasyonu düşürmek, döviz rezervlerini sabitlemek ve ekonomiyi dengeleyecek politikalar izleyerek baskılara yanıt vermeye çalışacağını umuyoruz."

"Küresel ölçekli notun durağan görünümü, ikiz açıkların daralması ancak büyümenin yavaşlaması nedeniyle Türkiye ekonomisine yönelik dengeli riskleri yansıtmakta."

"Türkiye'nin finansal istikrarı veya daha geniş anlamda kamu maliyesi üzerindeki baskıların, potansiyel olarak döviz kurunun hız kesmeden değer kaybetmesi, anti-enflasyonist politikaların tersine çevrilmesi ve net döviz rezervlerindeki düşüşlerle bağlantılı olarak yoğunlaşması halinde notu düşürebiliriz."

"TUTUKLAMALAR İLE 24,4 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ YAŞANDI"

"Muhalefet liderlerinin 23 Mart'ta hapse atılması kurumsal döviz talebine, döviz kurunda oynaklığa ve kullanılabilir döviz rezervlerinde son bir ayda tahmini 24,4 milyar dolarlık bir düşüşe yol açtı."

"Enflasyon oranının tek haneli rakamlara yaklaştırılması ve Türk lirasına ve daha geniş anlamda yerel sermaye piyasalarına olan uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde notumuzu yükseltebiliriz"