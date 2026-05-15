2024 seçimlerinde partisinin oy oranı bindelik seviyede kalmasına rağmen, CHP seçmeninin desteğiyle 15 milletvekili çıkaran DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın sözleri siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Açıklamalara en sert tepki ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi. Özdağ, Babacan’a CHP oyları sayesinde Meclis’e girdiklerini hatırlatarak "vefa" çağrısında bulundu. "YAPMANIZ GEREKEN VEFANIZI GÖSTERMEK" Özdağ "Ali bey, bu cümleyi ben kurabilirim. Ancak siz CHP’li seçmenlerin oyu ile parlamentoya girdiniz. Bugün yapmanız gereken CHP’ye saldırmak değil saldırıya uğrayan CHP’ye destek olarak vefanızı göstermek olmalı." ifadelerini kullandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.