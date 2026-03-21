Gaziantep Havalimanı’nda umre yolculuğu öncesinde yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü atışma, fiziksel müdahaleye varan bir gerginliğe dönüştü. Olayın büyümesi üzerine havalimanı güvenliği ve polis ekipleri devreye girdi. Tarafları ayırmakta zorlanan ekipler, yoğun çaba sonucu kavgayı sonlandırdı. Yaşanan arbede nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Kavganın çıkış nedeni ve tarafların durumu hakkında detaylı araştırma sürüyor.

