İddiaya göre, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde faaliyet gösteren kantin işletmesi, öğrencilere veresiye ürün sattı. Ancak borçların zamanla birikmesi ve ödenmemesi üzerine kantin camına önce “Kantine borcu olan ödesin. Ödemeyenlerin isimleri burada yer alacak” şeklinde bir uyarı yazısı asıldı.

İlerleyen süreçte ise borçların ödenmediği gerekçesiyle bazı öğrencilerin isimlerinin kantinin camına asıldığı öne sürüldü. Paylaşılan görüntülerde, öğrencilerin borç tutarlarının 30 ila 130 TL arasında değiştiği görüldü.

ÇELİK'TEN ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE TEPKİ

Şarkıcı Çelik Erişçi'de sosyal medya hesabından Selçuk Üniversitesi'nde yaşananlara tepki gösterdi. Üniversite yönetimini göreve çağıran Çelik paylaşımında “Böyle bir rezalet var mı? Var ise üniversite yönetiminin eli armut mu topluyor? Eğer öğrencilere güvenmiyorsan neden veresiye ürün veriyorsun Kantinci tüccar? Bu saçmalık eğer gerçekse ilgili yetkililerin hızla görevini yapmasını temenni ediyorum!” ifadelerini kullandı.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok vatandaş da duruma tepki gösterdi. Bazı kişiler, öğrencilerin borçlarının kendileri tarafından ödenebileceğini dile getirdi.

Yaşananlarla ilgili üniversite yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.