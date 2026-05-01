Yapılan incelemeler sonucunda, ürünlerdeki olası bakteri riskinin California Dairies, Inc. isimli tedarikçiden alınan süt tozundan kaynaklandığı belirlendi.

İlgili tedarikçinin kendi ürünlerini daha önce aynı gerekçeyle geri çağırmış olması, bu hammaddenin kullanıldığı Ghirardelli markalı ürünlerin de güvenlik taramasına alınmasına neden oldu.

HANGİ ÜRÜNLER KAPSAM ALTINDA?

Geri çağırma işlemi, öncelikle endüstriyel mutfaklara ve gıda işletmelerine yönelik üretilen büyük hacimli toz karışımları kapsıyor. Ancak şirket, e-ticaret platformları üzerinden bu ürünleri satın alan bireysel tüketicilerin de mevcut riskten etkilenebileceğini bildirdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), konuya ilişkin resmi bildirimini 28 Nisan tarihi itibarıyla yayımlayarak süreci kamuoyuyla paylaştı.

SALMONELLA ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ

Salmonella bakterisi, tüketildikten sonra vücutta çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, kontamine olmuş ürünlerin tüketilmesi durumunda ortaya çıkabilecek yaygın semptomları şu şekilde sıralıyor:

-Yüksek ateş ve karın ağrısı

-Şiddetli ishal ve kusma

-Mide bulantısı

RİSK GRUBU VE ÖNEMLER

Enfeksiyonun özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi düşük kişiler üzerinde daha ağır seyredebileceği belirtiliyor.

Tüketicilerin, satın aldıkları ürünlerin parti numaralarını kontrol etmeleri ve şüpheli ürünleri kullanmadan iade etmeleri öneriliyor. Şirket, e-ticaret üzerinden alım yapan müşterilerine doğrudan bilgilendirme kanalları üzerinden ulaşmaya devam ediyor.