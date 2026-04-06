Ekonomist Filiz Eryılmaz, gümüş piyasasında kısa vadede net bir yön oluşmadığını belirterek yatırımcıları acele kararlar konusunda uyardı. Teknik seviyelerin sıkıştığına dikkat çeken Eryılmaz, özellikle hacimli kırılımlar görülmeden işlem yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde, gümüş fiyatlarında da belirgin bir yön arayışı öne çıkıyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, son değerlendirmesinde gümüş piyasasının kararsız bir görünüm sergilediğini belirterek yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

GÜMÜŞÜN BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Eryılmaz’a göre gümüş fiyatları şu aşamada net bir trend oluşturmaktan uzak. Piyasada hem yukarı hem aşağı yönlü senaryoların mümkün olduğunu ifade eden ekonomist, bu nedenle kısa vadeli işlemlerde acele edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

KRİTİK SEVİYELERDE TAKİP EDİLMELİ

Teknik görünümde belirli eşiklerin öne çıktığını belirten Eryılmaz, gümüşte 73 seviyesinin üzerindeki hareketlerin belirleyici olacağını söyledi. Bu seviyenin güçlü hacimle aşılması halinde yukarı yönlü ivmenin hız kazanabileceğini ifade eden Eryılmaz, aksi durumda aşağı yönlü baskının yeniden gündeme gelebileceğini belirtti.

HACİMSİZ HAREKETLER KRİTİK

Eryılmaz, özellikle düşük hacimli yükselişlerin yanıltıcı olabileceğini vurgulayarak, yatırımcıların teyit almadan pozisyon açmaması gerektiğini söyledi. Aşağı yönlü hareketlerde ise zayıf hacimle gelen geri dönüşlerin satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

UZUN VADEDE TRENDİNİ KORUYOR

Kısa vadede dalgalı ve kararsız bir tablo olduğunu belirten Eryılmaz, uzun vadede ise gümüşte yükseliş trendinin devam ettiğini kaydetti. Ancak mevcut koşullarda düzeltme riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, kademeli ve sabırlı yatırım stratejisinin önemine dikkat çekti.