Sözcü TV’ye katılan Ekonomist Filiz Eryılmaz, dün piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Piyasada belirsizlik merkez bankalarını faiz artırıma yönlendirebilir diyen Eryılmaz, nisan ayında ciddi enflasyon artışları olabileceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da nisan ayında 300 baz puan faiz artırımı yapabileceği zikrediliyor.

PİYASALARDA YÜKSEK VOLATİLİTE

Ekonomist Filiz Eryılmaz, “Son 3 - 4 yıldır bu kadar yüksek volatilite görmedim. Trump'tan gelen geri adım, piyasayı rahatlattı. Brent tarafındaki yükselişi durdurmak adına Trump, bu adımı attı. Brent petrol bu hamleyle yüzde 15'e varan düşüş yaşadı” dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ

Eryılmaz, “Dün sabah altın ve gümüşte sert düşüş vardı. Geçen hafta merkez bnakları faiz kararlarını açıkladı. Fed'de şahin ton açıkladı. Bunların etkisiyle altın ve gümüş kritik seviyelerin altına inmişi. Hem borsalarda hem de değerli metallerde sert düşüşler vardı. Altın 4 bin 90 dolarlara kadar geriledi. Gümüş ise 60 dolara geriledi” ifadelerini kullandı.

PİYASALARDA İYİMSERLİK SINIRLI

Eryılmaz, “Bugün piyasa bu kadar iyimser değil. Yine de pozitif olmaya çalışıyor. Brent ve ham petrolde belirsizlik hakim olduğu için yüzde 4'lük yükseliş var” dedi.

TÜRKİYE'YE ETKİSİ

Eryılmaz, “Petrol fiyatlarının dengelenmesine bağlı olarak, Türkiye'ye etkisini görebiliriz. Burada Hürmüz Boğazı önemli nokta. Kritik nokta ise petrol fiyatları olacak. Bu da savaşın niteliğiyle alakalı bir durum. Şu ana kadar ana fiyatlama bu savaşın uzu sürmeyeceği yönündeydi” dedi.

FAİZ VE PETROL UYARISI

Eryılmaz, “Ancak bu saatten sonra brent petrolü 100 - 110 dolar üzerinde tutunmasıyla, merkez bankalarında faiz artırımları göreceğiz” dedi.

ENFLASYONDA NİSAN VURGUSU

Eryılmaz, “Mart ay enflasyonu eşel mobil sisteminin etkisiyle yükselişi pek görmedik. Ancak nisan ayında eşel mobilin etkisinin de azalmasıyla, enflasyon etkisini daha da derinden hissedeceğiz” dedi.

TCMB İÇİN 300 BAZ PUAN İDDİASI

Eryılmaz, “Nisan ayı itibariyle hem biz de hem de dünyada faiz artırımlarını göreceğiz. Bizim merkez bankamız için 300 baz puan zikrediliyor. Türkiye bunu fiyatlama davranışları üzerinde görecektir. Şu an tahminlerin 2- 2,5 puan yukarı gidebilir” dedi.

Eryılmaz, “Şu an öneli olan şey gerçek anlamda savaş ne kadar uzun sürer, petrol fiyatları nerede dengelenir, meselesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.