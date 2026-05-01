Rekabet Kurulu, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. "Uzlaşma" yoluyla varılan karara göre şirket, piyasadaki rekabeti engellediği gerekçesiyle 35 milyon 681 bin 375 lira idari para cezasına çarptırıldı.

ŞİRKETİN CEZASININ ARDINDAKİ NEDEN AÇIKLANDI

Rekabet Kurumu'nun incelemelerine göre Orzaks'ın ceza almasına neden olan temel uygulamalar şunlardı:

- Eczaneleri Kısıtlama: Eczanelerin internet üzerinden yapacağı satışların engellenmesi.

- Alım Zorunluluğu: Eczanelere belirli miktarlarda ürün alma yükümlülüğü getirilmesi.

- Ürün Dayatması: Belirli ürün gruplarının (örneğin popüler vitaminlerin yanında az satanların da) birlikte bulundurulması zorunluluğu.

- Rakipleri Dışlama: Çeşitli indirim ve kampanyalarla rakip markaların eczane raflarında yer bulmasının zorlaştırılması.

ARTIK ZORUNLU OLMAYACAK

Uzlaşma kapsamında Orzaks, önümüzdeki 5 yıl boyunca denetlenecek bir dizi taahhüt sundu. Bu taahhütler hem eczacıları hem de dolaylı olarak tüketicileri yakından ilgilendiriyor:

-Özgür Seçim Hakkı: Orzaks’ın ürün listelerine "Ürün tercihinde bayiler, istediği ürünü seçmekte serbesttir" ibaresi eklenecek.

Raf Özgürlüğü: Eczacılar artık raflarını istediği gibi düzenleyebilecek, rakip ürünlere yer vermeleri engellenemeyecek.

Tatil ve Hediye Kısıtlaması: Özellikle D3 ve D3K2 vitaminleri için eczacılara artık raf desteği veya yemek çeki verilmeyecek, tatil kampanyalarına dahil edilmeyecekler.

Şeffaf İndirimler: Mal fazlası dışındaki iskontolar sınırlandırılacak; promosyonlar tüm tüketicilere eşit ve dönemsel olarak uygulanacak.

TÜKETİCİYİ OLUMLU ETKİLEYEBİLİR

Bu karar, eczanelerde sadece tek bir markanın baskın olmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Raflarda daha fazla rakip ürünün görünür olması, tüketicinin alternatif markalara ulaşmasını kolaylaştırabilir ve piyasadaki fiyat rekabetini canlandırabilir.