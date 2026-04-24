İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. hakkındaki incelemeler sonuçlandı. 21 Nisan 2026 tarihinde ilan edilen karara göre, şirketlerin sunduğu konkordato talepleri reddedilirken, yasal olarak iflaslarını gerektirecek bir durumun oluşmadığı tespit edildi.

TEDBİR KARARLARI KALDIRILDI

Mahkeme, davanın sona ermesiyle birlikte şirketler üzerindeki koruma tedbirlerini ve kesin mühlet kararını hükümsüz kıldı. Bu kararla birlikte, süreç boyunca görev yapan konkordato komiserinin yetkileri sona ererken, şirket yönetimi üzerindeki tüm kısıtlamalar da kaldırılmış oldu.

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca kamuoyuna duyurulan bu karar, şirketlerin mali durumu üzerindeki belirsizliği giderdi. Şirketlerin iflas şartlarını taşımadığına dair mahkeme ilamı, tarafsız denetim ve incelemeler sonucunda kesinleşmiş oldu.