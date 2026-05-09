Londra merkezli telekomünikasyon şirketi Pulse Fibre Limited’in mali yapısındaki bozulma verilerle ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, şirketin toplam borç yükü son 12 ay içerisinde 1,6 milyon sterlinden 2,7 milyon sterline yükseldi. Şirketin özellikle yüzde 12 faiz oranına sahip "dönüştürülebilir kredi notları" nedeniyle ciddi bir nakit akışı krizi yaşadığı bildirildi.

Mevcut finansal baskıların ardından Pulse Fibre yönetiminin, operasyonları korumak adına kayyum atanması (administration) sürecini değerlendirdiği ve bu yönde ön adımlar attığı belirtiliyor.

İNTERNET BAĞLANTISI HER AN KOPABİLİR

Şirketin iflas etmesi durumunda, 250 bin hanenin internet hizmetinde kesinti yaşanacağı öngörülüyor. Özellikle yeni konut projelerine sunduğu ultra hızlı fiber altyapısıyla tanınan Pulse Fibre’nin faaliyetlerini durdurması, geniş bir kullanıcı kitlesini internetsiz kalma riskiyle karşı karşıya bırakacak.

Sektör uzmanları, şirketin kullandığı ağ mimarisinin standart operatör sistemlerinden farklı olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum, olası bir hizmet kesintisinde abonelerin farklı bir internet sağlayıcısına geçiş yapmalarını teknik olarak zorlaştırabilir.

SEKTÖREL BORÇ 9 MİLYAR STERLİNİ AŞTI

İngiltere’de pandemi sonrası dönemde agresif bir büyüme sergileyen alternatif internet sağlayıcıları (Altnets), küresel faiz artışları ve yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle dar boğazdan geçiyor.

Daha önce Gigaclear ve G Network gibi önemli oyuncuların yaşadığı finansal sorunlar, sektör genelindeki krizin boyutlarını göz önüne sermişti. Analistler, Birleşik Krallık genelinde telekom sektöründeki toplam borcun 9 milyar sterlini aştığını ifade ederken, piyasadaki konsolidasyonun veya yeni iflas haberlerinin önümüzdeki dönemde de devam edebileceği öngörüsünde bulunuyor.