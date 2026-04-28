Ünlü turizmci ve mücevherci iş insanı Öztürk Şerefoğlu'nun kısa bir süre önce cinsiyet değiştirerek erkek olan oğlu Miraç Şerefoğlu, İstanbul Balat’ta olaylı bir geceye karıştı. Kısa süre önce hayatında yeni bir sayfa açan genç ismin ağabeyiyle birlikte gittiği mekandaki eğlencesi karakolda son buldu.

YENİ KİMLİĞİYLE İLK VUKUAT



Nüfus kayıtlarında daha önce kadın olarak yer alan Miraç Şerefoğlu, cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından hukuki süreci de tamamlamış ve 25 Mart 2025 tarihinde mahkeme kararıyla cinsiyetini 'erkek' olarak tescil ettirmişti. Ancak Şerefoğlu'nun yeni kimliğiyle kurduğu bu yeni hayat, kısa süre sonra İstanbul'un göbeğinde yaşanan şiddet dolu bir olayla gölgelendi.

MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ EDİP HESAP ÖDEMEDİLER



Sabah'ın haberine göre olay, geçtiğimiz 2 Eylül'de Balat'taki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre Miraç Şerefoğlu ve ağabeyi Berat Nedim Şerefoğlu, mekanda alkol aldıkları sırada taşkınlık yaparak diğer müşterileri rahatsız etmeye başladı. Durumu fark eden işletme çalışanı Sabri Yeşildağ, kardeşleri sakin olmaları konusunda uyardı. Ancak uyarılara kulak asmayan ikili, gecenin sonunda gelen 800 TL'lik hesabı da ödemeyi reddedince mekanda tansiyon aniden yükseldi.

ÇALIŞANIN BOYNUNA SARILIP KÜFÜRLER SAVURDU



Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, hesap krizinin ardından öfkeden deliye dönen Miraç Şerefoğlu, işletme çalışanı Yeşildağ’ın boynuna sarılarak saldırmaya çalıştı. Şerefoğlu kardeşlerin ağır küfürler ve hakaretler savurduğu arbede, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Yaşanan bu kaosun ardından şüpheliler ve müşteki karakola götürülerek gözaltına alındı.



İş insanı Öztürk Şerefoğlu

3 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR



Karakoldaki işlemlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, Şerefoğlu kardeşler hakkında "hakaret" ve "basit yaralama" suçlamalarıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dosya İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, olaya karışan tarafların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkarak hesap vereceği öğrenildi.