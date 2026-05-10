Sabah’tan Sema Demir’in haberine göre; ünlü kahve markası Juan Valdez’in sahibi iş insanı Cengiz Deveci, babası Mehmet Deveci hakkında, akıl sağlığının yerinde olmadığı, kumar bağımlılığı bulunduğu ve savurgan davranışlar sergilediği iddialarıyla vesayet davası açtı.

Mahkeme davanın reddine karar verdi fakat İstinaf Mahkemesi, eksik inceleme yaptığı gerekçesiyle dosyanın yeniden görülmesine hükmetti.

BABA MEHMET DEVECİ'DEN AÇIKLAMA

Kararla ilgili açıklamalarda bulunun baba Mehmet Deveci, ''Ben gariban bir sokak sütçüsüydüm. Kendisinin holdingi, 8 oteli ve 100'e yakın aracı var. Ben bu paranın kaynağını biliyorum, onun sır küpüyüm. Eşimle aram bozulup ayrılınca annesinin intikamını almak için ve açıklarını çıkarmayayım diye bana deli raporu almaya çalışıyor.'' dedi.

RAPORA GÖRE AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Mahkeme, Mehmet Deveci’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Hazırlanan raporda, Mehmet Deveci’de herhangi bir akıl hastalığı, zeka geriliği ya da demans (bunama) bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Raporda ayrıca, kendisine vasi veya yasal danışman atanmasına gerek olmadığı ifade edildi.



Davayı 2025'de karara bağlayan mahkeme, Cengiz Deveci'nin açtığı 'vesayet' davasının esastan reddine karar verdi. Karara itiraz eden Cengiz Deveci, 'akli melekeleri yerindedir' raporu verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.