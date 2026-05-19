İngiltere’de sınır görevlileri tarafından durdurulan bir tırda büyük çaplı uyuşturucu operasyonu ortaya çıktı. Kim Kardashian'ın SKIMS markasına ait ürünlerin taşındığı sevkiyatta yaklaşık 90 kilogram kokain bulunduğu açıklanırken, olayla ilgili dikkat çeken detaylar mahkemede ortaya çıktı.
9,4 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE
İngiltere Ulusal Suç Ajansı’nın (NCA) açıklamasına göre, 40 yaşındaki Polonyalı tır şoförü Jakub Jan Konkel, geçtiğimiz eylül ayında Hollanda’dan İngiltere’ye giriş yaptığı sırada Essex Limanı’nda durduruldu.
Tırda Kim Kardashian’ın markası SKIMS’e ait 28 palet kıyafet taşındığı belirtilirken, yapılan aramada yaklaşık 90 kilogram kokain ele geçirildi. Yetkililer, uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon sterlin yani 9,4 milyon dolar olduğunu açıkladı.
İÇ ÇAMAŞIRLARI ARASINDA GİZLİ BÖLMELERE SAKLANDI
Kokain paketlerinin, tırın arka kapılarında oluşturulan gizli bölmelere saklandığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında taşınan SKIMS ürünlerinin tamamen yasal olduğu, markanın ve sevkiyatta yer alan firmaların uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısının bulunmadığı özellikle vurgulandı.
AP'nin haberine göre; Mahkemede ifade veren şoför Konkel’in, uyuşturucuyu taşımayı 4 bin 500 euro karşılığında kabul ettiği belirtildi. Başta suçlamaları reddeden şoförün daha sonra kaçakçılığı itiraf ettiği aktarıldı.
İngiliz yetkililer ise organize suç gruplarının yasal ticari sevkiyatları kullanarak uyuşturucu taşımaya çalıştığını belirterek operasyonun büyük bir kaçakçılık ağını sekteye uğrattığını açıkladı.
