Dünyaca ünlü mücevherci Sponza Ailesi’nin kızı Edwina Sponza, iş hayatına yeni bir yön verdi. Daha önce moda sektöründe butik işletmeciliği yapan Sponza, bu kez güzellik sektörüne adım atarak Etiler’de bir güzellik merkezi açtı. Merkez, kısa sürede sosyetenin de ilgisini çekti.

MODA SEKTÖRÜNE VEDA EDİP GÜZELLİĞE ADIM ATTI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Edwina Sponza, 2018 yılında yakın arkadaşı Aslı Bayraktaroğlu ile birlikte moda sektörüne girerek Bebek’te bir butik açmış, ancak 2022 yılında ortaklıktan ayrılarak bu girişimini sonlandırmıştı.

İş hayatına ara verdikten sonra yeniden sektöre dönen Sponza, bu kez tek başına güzellik alanına yöneldi. Etiler’de açılan yeni güzellik merkezinde manikür-pedikür, kaş-kirpik ve cilt bakımı gibi çeşitli hizmetler sunuluyor.



Merkezin açılışıyla birlikte sosyetik çevreden birçok ismin de kısa sürede mekânın müdavimi olduğu öğrenildi.





KUTLUAY İLE AŞKLARI OLAY OLMUŞTU

Öte yandan Sponza’nın geçmişte iş hayatında kısa süreli girişimlerde bulunması ve özel yaşamıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alması, yeni işine dair merakı da artırdı. Yaklaşık 14 yıl önce eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile başlayan ilişkisi de basında yer almıştı. Eski çift, zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündemi meşgul etmişti.