Ekranlardan bir süredir uzak kalan Alp Navruz’un yeni dönemde hangi projeyle izleyici karşısına çıkacağı uzun zamandır merak konusuydu. Başarılı oyuncunun TRT’nin dijital platformu Tabii için hazırlanan yeni bir yapımla anlaşma imzaladığı öğrenildi.

SULTAN MELİKŞAH'I OYNAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Navruz, DSS Medya tarafından Cenk Şener’in yapımcılığında hazırlanan “Altın Çağ Nizamülmülk” adlı tarihi projede yer alacak.

Emir Khalilzadeh’in yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin, Büyük Selçuklu döneminin siyasi ve askeri yapısını ekrana taşıması hedefleniyor. Ünlü oyuncu dizide, devletin güçlü dönemlerine damga vuran Sultan Melikşah karakterine hayat verecek.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Dizinin çekimleri için hazırlık süreci yürütülüyor. Dekor, kostüm ve genel prodüksiyon çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Planlamaya göre oyuncuların haziran ayının ilk haftasında sete çıkması ve çekimlerin resmen başlaması bekleniyor.