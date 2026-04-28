Son dönemde yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Oktay Çubuk, genç yaşına rağmen sergilediği performanslarla dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor.

Özellikle Cennet'in Gözyaşları dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Çubuk, ardından Zalim İstanbul, Adım Farah, Ah Nerede ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda rol alarak kariyerinde hızlı bir yükseliş yakaladı.

Son olarak Sürgünler dizisinde izleyici karşısına çıkan ve kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan oyuncunun, yurt dışı tatilinde yaşadığı talihsiz olay magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın duyurduğu gelişme, kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

ANNESİNE EŞLİK EDERKEN RAHATSIZLANDI

Ünlü oyuncunun, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a eşlik etmek için bulunduğu Lisbon’da aniden fenalaştığı öğrenildi. Genç oyuncunun kalbinin bir süre durduğu, hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldığı ifade edildi.

Hayati riskinin kontrol altına alındığı öğrenilen oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, detaylı tetkiklerin devam ettiği vurgulanırken daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığının bulunmadığının da altı çizildi.