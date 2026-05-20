Çok sayıda dizi ve filmde başrol karakterlere hayat veren 27 yaşındaki güzel oyuncu Miray Daner, iş insanı Ata Caner Çerçioğlu ile birlikteliğinin üçüncü yılını kutlamaya hazırlanıyor.



Haziran 2023'ten bu yana sevgili olan çiftin yaz aylarında ilişkilerini daha ciddi bir boyuta taşıyacağı ve nişanlanacakları öne sürüldü. Yakın çevrelerine birlikteliklerinden dolayı yaşadıkları mutluluğu belirten çift, ilişkilerini ise gözlerden uzak yaşamayı sürdürüyor.





Oyuncu Miray Daner'in birlikte olduğu Ata Caner Çerçioğlu, son yıllarda Türk siyasetinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu olması ile de biliniyor.



Çerçioğlu, geçtiğimiz yılın ağustos ayında aldığı sürpriz karar ile CHP'den istifa etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozet ile AKP'ye katılmıştı.





Öte yandan Ata Caner Çerçioğlu'nun babası Ercan Çerçioğlu ise Aydın'da fabrikası bulunan 'Jantsa' adlı firmanın sahibi olması ile tanınıyor.



Ürettiği jantları iç piyasaya ve yurt dışına ihraç eden şirketin ortaklarından olan İtalyan MV Italia SRL, geçtiğimiz hafta aldığı karar ile şirketteki hisselerini Ercan Çerçioğlu'na satmış ve Türkiye pazarından ayrıldığını duyurmuştu.