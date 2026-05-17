İletişim, sadece kelimelerin havada uçuşması değil; ruhsal dünyamızın dışarıya sızan bir yansımasıdır. Ancak bazen öyle cümleler kurarız ki, niyetimiz bu olmasa bile karşımızdaki kişiye "Burada sadece ben varım, sen figüransın" mesajı veririz. Uzmanlar, günlük dilimize pelesenk olan bazı kalıpların aslında gizli birer ego göstergesi olabileceği konusunda bizi uyarıyor.

BEN ODAKLI DİL VE NARSİSTİK İZ DÜŞÜMLER

İletişim psikolojisi üzerine yapılan güncel araştırmalar, dil kullanımı ile kişilik özellikleri arasında sarsılmaz bir bağ olduğunu kanıtlıyor. Örneğin; Texas Üniversitesi'nden Dr. James Pennebaker’ın bilgisayar destekli dil analizi yöntemleriyle yaptığı çalışmalar, bireylerin stres veya çatışma anlarında kullandıkları zamirlerin, onların duygusal dünyasını ele verdiğini gösteriyor.

Pennebaker'ın bulgularına göre, empati yeteneği düşük ve egoist eğilimleri yüksek bireyler, "biz" odaklı kapsayıcı bir dil yerine, sorumluluğu reddeden veya kendi duygusunu mutlaklaştıran "ben" merkezli savunma mekanizmalarına daha sık başvuruyor. Bu durum, sohbeti bir paylaşım alanından çıkarıp bir "haklı çıkma savaşına" dönüştürüyor.

İLİŞKİLERDE ALARM NİTELİĞİNDE 8 CÜMLE

Aşağıdaki ifadeler size tanıdık geliyorsa, iletişim tarzınızı gözden geçirmenin vakti gelmiş olabilir:

BEN OLMASAM ZATEN OLMAZDI

Kendi emeğini yüceltirken çevresindekileri görünmez kılan bir "kahramanlık" sendromudur. Kolektif başarıyı reddeder ve ekip ruhunu zedeler.

BENİ KİMSE ANLAMIYOR

Sürekli bir mağduriyet zırhına bürünerek karşı tarafın anlama çabasını peşinen yok sayar. Bu, aslında "Kimse benim kadar derin hissetmiyor" demenin kibirli bir yoludur.

HEP BEN Mİ DÜŞÜNECEĞİM?

Sorumluluktan kaçmanın ve partnerini yetersiz hissettirmenin en kestirme yoludur. Empati kurmak yerine, zihinsel yükü bir silah gibi kullanır.

ÇOK ABARTIYORSUN

Psikolojide gaslighting (psikolojik manipülasyon) olarak bilinen yöntemin en yaygın örneğidir. Karşı tarafın duygularını geçersiz kılarak onu kendi gerçekliğinden şüphe ettirir.

SORUN SENDE

Öz-eleştiri kapılarını tamamen kapatan bu cümle, çatışmanın tüm yükünü karşıya yıkar. Savunmacı bir duvar örerek çözümü imkansız hale getirir.

BENİM YERMDE OLSAN AYNISINI YAPARDIN

Hatalı bir davranışı "evrensel bir doğruymuş" gibi pazarlamaktır. Başka bir bakış açısının varlığını reddederek kendi yanlışını meşrulaştırır.

BEN BÖYLEYİM DEĞİŞMEM

Kişisel gelişime ve geri bildirime çekilen en sert settir. "Beni hatalarımla kabul etmeye mecbursun" dayatmasıdır.

ÖNEMLİ OLAN BENİM NE HİSSETTİĞİM

Empatiyi tamamen devre dışı bırakan, duygusal bencilliğin zirve noktasıdır. Karşısındakinin duygusal dünyasını bir dekor gibi görür.

DİLİNİZİ DEĞİŞTİRİN HAYATINIZ DEĞİŞSİN

Bu cümlelerin bir veya birkaçını zaman zaman kullanmak sizi "egoist" yapmaz; ancak bunlar bir iletişim alışkanlığına dönüştüyse tehlike çanları çalıyor demektir. Uzmanlar, "Sen" ve "Ben" dilinden ziyade, "Biz nasıl çözeriz?" yaklaşımına geçmenin, ilişkilerdeki kopukluğu onaracak en büyük anahtar olduğunu vurguluyor.