Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk olan İntizar, hayatına dair bilinmeyenleri anlatırken duygulandırdı. Yıllardır sesiyle milyonlara ulaşan sanatçı, çocukluk yıllarından yaşadığı zorluklara kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Programın ilk dakikalarında duygulanan İntizar, “Her şeyi çok ciddiye alıyorum galiba, bazen de hiç almıyorum. Yeniden bir şeylere başlıyormuşum gibi hissediyorum” sözleriyle dikkat çekti.

''KAPISI OLMAYAN BİR EVDE BÜYÜDÜM''

Çocukluk yıllarını anlatan sanatçı, kerpiç bir evde büyüdüğünü belirterek doğayla iç içe geçen yaşamının kendisini şekillendirdiğini söyledi. “Kar yağdığında bir evin olduğunu dumanından anlardın” diyen İntizar, o günlerin ruhunda büyük iz bıraktığını ifade etti.

''CEBİMDE EVE DÖNECEK PARAM YOKTU''

Ünlü sanatçı, İstanbul’da yaşadığı zor bir dönemi de ilk kez anlattı. Bir gece stüdyodan çıktıktan sonra cebinde eve dönecek para olmadığını söyleyen İntizar, Emirgan’dan Tarabya’ya yürümek zorunda kaldığını belirtti. O sırada yaşadığı korku dolu anları paylaşan sanatçı, karşısına çıkan kişinin ise Ferdi Tayfur olduğunu açıkladı.

''FERDİ TAYFUR BANA BABA GİBİ OLDU''

İntizar, unutamadığı o geceyi şu sözlerle anlattı: “Cam açıldı… Bir baktım Ferdi Tayfur. ‘Abi merhaba’ dedim. Yanımdaki çocuklar bir anda beni bıraktı.”

Yaşanan olayın ardından Ferdi Tayfur ile aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu söyleyen sanatçı, “Bana ‘evlat’ dedi. ‘Seni çok seviyorum, seninle gurur duyuyorum’ dedi. O benim için baba gibi oldu” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçının kariyerinde de büyük desteği olduğunu vurgulayan İntizar, “İlk albümümü o yaptı. Müzik hayatım boyunca hep yanımda oldu” diyerek Ferdi Tayfur’un hayatındaki yerini anlattı.