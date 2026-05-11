İddialara göre Samsung, geçtiğimiz yıldan bu yana satışa sunduğu televizyonların karton ambalajlarında Dua Lipa’nın görsellerini kullanmaya başladı. Ünlü sanatçının, durumun ortaya çıkmasının ardından imajının izinsiz kullanımının sonlandırılması için şirkete başvurduğu ancak talebinin “küçümseyici ve duygusuz” bir yaklaşımla reddedildiği öne sürüldü.





Dava dosyasında, söz konusu görsel kullanımının satışlara etkisini ortaya koymak amacıyla sosyal medya platformu X’te yer alan kullanıcı yorumlarına da yer verildi. Bazı tüketicilerin, “Televizyon almayı düşünmüyordum ama kutudaki Dua Lipa görseli fikrimi değiştirdi” şeklindeki ifadeleri, sanatçının imajının ticari etkisine örnek olarak mahkemeye sunuldu.





Samsung ise şu ana kadar konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı ve davaya dair yorum yapmaktan kaçınıyor.