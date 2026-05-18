Devlet memurlarında 2008 sonrası başlayan yeni sistemle emeklilikte büyük farklar oluştu.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle 1 Ekim 2008 sonrasında memur olanların, aynı kurumda ve aynı maaşla çalışsalar bile eski memurlara göre çok daha düşük emekli aylığı alabileceğine dikkat çekti.

"AYNI MAAŞ FARKLI EMEKLİLİK"

Erdursun, 30 Eylül 2008’e kadar göreve başlayan memurların 5434 sayılı yasa kapsamında “eski memur” statüsünde değerlendirildiğini, 1 Ekim 2008 sonrası göreve başlayanların ise 5510 sayılı yasaya tabi olduğunu ifade etti.

Eski sistemde emekli aylıklarının derece, kademe, ek gösterge ve makam tazminatı gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplandığını belirten Erdursun, yeni sistemde ise hesaplamanın büyük ölçüde prime esas kazanç üzerinden yapıldığını kaydetti.

PRİME ESAS KAZANÇ DETAYI MAAŞLARI DÜŞÜRÜYOR

Erdursun’a göre sorun, memur maaşlarındaki birçok ödemenin SGK matrahına dahil edilmemesinden kaynaklanıyor. Ek ödemeler ve bazı tazminatlar prime esas kazanca yansımadığı için, çalışanların maaşı yüksek görünse de SGK’ya bildirilen brüt ücret düşük kalıyor.

Bu durumun emeklilikte ciddi gelir farkı yarattığını vurgulayan Erdursun, örnek olarak devlet kadrosunda çalışan bir psikoloğun durumunu paylaştı.

75 BİN LİRA MAAŞ 20 BİN LİRA EMEKLİ AYLIĞI

Erdursun’un verdiği örneğe göre, kamuda görev yapan ve yaklaşık 75 bin lira maaş alan bir psikolog, 1 Ekim 2008 sonrası memur olduğu için 5510 sayılı yasa kapsamında değerlendiriliyor. Buna rağmen sistemde görünen emekli aylığının yaklaşık 20 bin lira seviyesinde olduğu belirtiliyor.

SGK’ya bildirilen prime esas kazancın yaklaşık 42 bin 839 lira civarında kaldığını aktaran Erdursun, aynı gelir düzeyindeki özel sektör çalışanlarının daha yüksek prime tabi olması nedeniyle çok daha yüksek emekli aylığı alma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

"ÖZEL SEKTÖR DAHA AVANTAJLI HALE GELDİ"

Erdursun, geçmişte “devlette çalışmanın emeklilik açısından daha avantajlı” görüldüğünü ancak mevcut tabloda yüksek primle çalışan özel sektör çalışanlarının emeklilikte birçok memura göre daha avantajlı konuma geldiğini söyledi.

Aynı gelir seviyesinde özel sektörde çalışan bir kişinin ileride 50 bin liraya yaklaşan emekli aylığı alma ihtimalinin bulunduğunu belirten Erdursun, yeni memur sisteminin uzun vadede önemli mağduriyetler doğurabileceğini dile getirdi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ RİSKİ DE VAR

Erdursun’un dikkat çektiği bir diğer konu ise emekli ikramiyesi hakkı oldu. Yaklaşık 15 yıllık memuriyet süresi bulunan bir kamu çalışanının 650 bin liraya yaklaşan emekli ikramiyesi hakkı oluşabileceğini belirten Erdursun, memuriyetten ayrıldıktan sonra kısa süreli de olsa 4A veya Bağ-Kur kapsamında çalışılması halinde bu hakkın kaybedilebildiğini ifade etti.

Ayrıca 1 Ekim 2008 sonrası memur olanların, Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı iştirakçi primi ödeme hakkının da bulunmadığını hatırlatan Erdursun, sistemin yeni memurlar açısından ciddi dezavantajlar içerdiğini söyledi.