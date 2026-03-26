İtalya’nın popüler turizm merkezlerini barındıran Campania bölgesinde, 2026 yılının başından itibaren artış gösteren Hepatit A vakaları nedeniyle yerel makamlar birden fazla acil önlem aldı. Napoli ve Caserta başta olmak üzere bölge genelinde toplam vaka sayısının 180’e ulaştığı bildirildi.

VAKA SAYILARIN ARTIŞ GÖRÜLDÜ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı destekli seyahat sağlığı platformu verilerine göre, 19 Mart 2026 ile biten haftada bölgede 65 yeni vaka doğrulandı. Enfekte olan kişilerin ağırlıklı olarak 30 ile 40 yaş aralığında olduğu kaydedildi.

RESTORANLARDA SATIŞ YASAĞI

Salgının kaynağının çiğ veya az pişmiş çift kabuklu yumuşakçalar olduğu üzerinde duruluyor. Bu gelişme üzerine Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi, şehirdeki tüm kamuya açık restoranlarda çiğ midye ve benzeri deniz ürünlerinin satışını ve tüketilmesini yasakladı.

Uzmanlar, bölge sakinlerine ve turistlere şu uyarılarda bulundu:

Meyve ve sebzelerin tüketilmeden önce dezenfekte edilerek iyice yıkanması

Kişisel el hijyenine azami dikkat gösterilmesi

Kirli su veya gıda yoluyla bulaşan hastalıklara karşı önlem alınması

Uzmanlar, bölgedeki bağışıklık düzeyinin geçmiş yıllara oranla daha düşük olduğunu belirterek, enfeksiyondan korunmada aşılanmanın önemine dikkat çekti.