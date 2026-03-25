Son yıllarda sosyal medyada bir magazin ifşa őgürü haline gelen Erol Köse, önceki gün İstanbul Sarıyer’deki Ağaoğlu Maslak 1453 sitesinde 16. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. Polis, evinde yaptığı incelemede Köse’nin el yazısıyla yazdığı bir intihar notu buldu. Yapımcının ölümünün ardından sanatçılar olumsuz yorumlarda bulundu.



ATİLLA TAŞ: 'İNSANLARIN KUYUSUNU KAZDIN, ATEŞİN BOL OLSUN'



Ardımdan bir ton iftira attın! Milyonlarca liramı çaldın! Elindeki sözleşmemle beni yıllarca çalıştırmadın! İşimden ekmeğimden ettin, (birçok sanatçı arkadaşlarım da dahil) hem de sana baba diye güvenmiş adamı! Seda Sayan’a p... yakıştırması yaptın! Ekmeğini yediğin insanların kuyusunu kazdın! Yüzlerce sanatçıya attığın iftiraları saymıyorum bile! Taciz ettiğin sanatçı kadınlar başka hikaye! Hep sustum yuttum! Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun.



SEDA SAYAN: 'ÇOK BEDDUA ETTİM'



Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Sayan ile Köse arasındaki kavga 15 yıl öncesine dayanıyor. Sayan Köse’ye manevi tazminat davası açtı. Mahkeme Köse’nin Sayan hakkında paylaşım yapmasını yasakladı.



CENK EREN: 'EKMEĞİMLE OYNADILAR, KİRAMI BİLE ÖDEYEMEDİM'



O meşhur dörtlü beni 2 sene her yerden yasaklamışlardı, sahnelerimi engellemişlerdi, maddi olarak düştüğüm kiramı ödeyemediğim günler olmuştu. Yarım saat ayakta bekletmişti. ‘Ne albümü vermek sen daha da cezalandırılacaksın’ demişti. Sonra bana ‘Sana baya kötülük yapmıştık, hakkını helal et demişti’. Ben de ‘ben ediyorum ama umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin’ demiştim. Suçum arkadaşlığımı sürdürmekti



ROBER HATEMO: 'ARAZİME ÇÖKTÜLER'



Birçok insanın canını yaktı. Onun yüzünden şu anda Alaçatı’da değeri en az 100 milyon olabilecek bir arazim gitti elimden.Ama maalesef bana yar olmadı Erol Köse yüzünden. Bir sürü insana da böyle şeyler yaptı.



YEŞİM SALKIM: 'HEPİMİZ KIRILDIK'



Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben! Bak ben diyorum anlayın! Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam bir devir bitti.



NEZ: 'NE ÇEKTİĞİMİ ALLAH BİLİR'



Söyleyecek sadece tek bir cümlem var ve bu konu ile ilgili asla konuşmayacağım. Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz! Hakkımı helal etmiyorum.