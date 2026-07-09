TÜİK’in açıkladığı Bitkisel Üretim İstatistiği Raporu’na göre aarpa ve yulaf rekoltesi geçen seneye göre yüzde 26 oranında azaldı. Meyvedeki üretimde de durum vahim. Elma üretimi yüzde 48.3, şeftali üretimi yüzde 46.1 düşerken rekolte düşüşündeki rekor yüzde 70.6’lık azalma ile kiraz üretiminde görüldü.

Açıkladığı enflasyon verileriyle eleştirilerin odağından düşmeyen TÜİK’in bile gizleyemediği üretim düşüşüne tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Üretim düşüyor, çiftçi üretimden kopuyor, vatandaş gıdaya ulaşamıyor. TÜİK’in açıkladığı veriler, tarımdaki daralmayı net biçimde ortaya koydu. Üretimde her grupta ciddi düşüş var. Temel gıda ürünleri alarm veriyor” dedi.

Önceki gün Akhisar’da etkili olan dolu yağışının ardından zarar gören üreticilerle bir araya gelen Bakırlıoğlu, üreticilerin borçlarının faizsiz ertelenmesini ve hibe desteği sağlanmasını istemişti.