İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor. Başsavcılık koordinesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında belediye çalışanları ve iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce, 27 Mart’ta Uşak, Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Yalım, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından tutuklanmıştı.

Aynı soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım da tutuklanan isimler arasında yer aldı. Öte yandan Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma çerçevesinde daha sonra gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci ile belediye personeli Deniz Aygün, Ulaş Küçükakalın ve özel kalem müdürlüğünde görevli Ebru Yurtuluğ da adliyeye sevk edildi. Hakimlik, bu 4 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.