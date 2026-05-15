Türkiye'nin en popüler sokak lezzetlerinden biri olan tavuk döner hakkında bir sektör çalışanının yaptığı uyarılar sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir döner ustası, hazırladığı videoda tavuk dönerin şişe en yakın olan merkez kısmının neden tüketilmemesi gerektiğini detaylarıyla anlatarak hem meslektaşlarını hem de vatandaşları uyardı.

Dönerin en iç bölümünün sanıldığı gibi etten oluşmadığını belirten usta, bu kısmın aslında etlerin şiş üzerinde dik ve sağlam durmasını sağlamak amacıyla yerleştirilen yoğun yağ tabakası, tavuk derisi ve sert parçalardan ibaret olduğunu ifade etti.

KALİTEYİ DÜŞÜRÜYOR

Söz konusu bölümün lezzet kalitesinin oldukça düşük olduğunu vurgulayan döner ustası, bu sert ve aşırı yağlı dokunun müşteriye servis edilmesinin hem kaliteyi düşürdüğünü hem de etik olmadığını dile getirdi. Ustanın bu çarpıcı açıklamalarıyla birlikte uzmanlar da tavuk eti tüketiminde hijyen ve doğru pişirme tekniklerinin kritik önemine dair hatırlatmalarda bulundu.

Diğer gıda ürünlerine kıyasla çok daha hassas bir yapısı olan tavuk etinin, uygun sıcaklıkta saklanmaması veya tam pişirilmemesi durumunda ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceği kaydedildi.

Halk sağlığını korumak adına yapılan uyarılarda, dışarıda döner tüketirken işletmenin güvenilirliğine ve ürünün iyi pişmiş olmasına özellikle dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

DÖNER NASIL YAPILIYOR?

Temelde özenle seçilen etlerin terbiye edilip üst üste dizilmesiyle oluşturulan dönerin sırrı, malzeme kalitesi ve sabırlı bir pişirme sürecinde saklı duruyor.

Geleneksel yapım aşaması, yüksek kaliteli dana, kuzu veya tavuk etlerinin sinirlerinden arındırılarak yaprak inceliğinde dilimlenmesiyle başlıyor. Hazırlanan bu etler; süt, yoğurt, soğan suyu ve çeşitli baharatlardan oluşan özel bir marinasyon karışımında en az bir gün bekletilerek yumuşatılıyor. Dinlendirme işleminin ardından "şiş" adı verilen dikey bir metal çubuğun etrafına, aralarına iç yağ veya kuyruk yağı yerleştirilerek büyük bir titizlikle dizilen döner, devasa bir silindir formuna kavuşturuluyor.