Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Gül Onat, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle tedavi sürecine devam ediyor. 72 yaşındaki usta oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Onat’ın bir hafta içinde üç kez ameliyat geçirdiğini açıklaması hayranlarını üzdü.