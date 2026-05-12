HASTANEDEN PAYLAŞTI

Son olarak hastaneden bir video paylaşan Onat, yaşadığı süreci samimi ifadelerle anlattı. Usta oyuncu, “Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Böbreklerimde sorunlar oluştu, port değişimi yapıldı, stent takıldı. Ama şimdilik iyiyim” sözleriyle sağlık durumunu aktardı.

“Ameliyatların kraliçesi oldum” diyerek esprili bir dille yaşadıklarını anlatan Onat, tüm sevenlerinden dua istedi. Oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda destek mesajı da geldi.