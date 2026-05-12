Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Gül Onat, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle tedavi sürecine devam ediyor. 72 yaşındaki usta oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Onat’ın bir hafta içinde üç kez ameliyat geçirdiğini açıklaması hayranlarını üzdü.
GALAYA KATILAMADI
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı “Perihan Teyze” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Gül Onat, geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Tedavi sürecini sürdüren oyuncu, doktorlarının izniyle dizinin sinema filminde rol almış ancak galaya sağlık sorunları nedeniyle katılamamıştı.
HASTANEDEN PAYLAŞTI
Son olarak hastaneden bir video paylaşan Onat, yaşadığı süreci samimi ifadelerle anlattı. Usta oyuncu, “Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Böbreklerimde sorunlar oluştu, port değişimi yapıldı, stent takıldı. Ama şimdilik iyiyim” sözleriyle sağlık durumunu aktardı.
“Ameliyatların kraliçesi oldum” diyerek esprili bir dille yaşadıklarını anlatan Onat, tüm sevenlerinden dua istedi. Oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda destek mesajı da geldi.
ÜNLÜ OYUNCULAR YORUMLARIYLA DESTEK OLDU
Hayranları ve sanat camiasından birçok isim, Gül Onat için “Acil şifalar”, “Allah yardımcın olsun” ve “Geçmiş olsun” mesajları paylaşarak moral verdi. Usta oyuncunun tedavi sürecinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
Bennu Yıldırımlar, Ayda Aksel, Sumru Yavrucuk, Füsun Onal gibi isimler Gül Onat'a şifa diledi. Sumru Yavrucuk'un ''Gülüm son olsun, geçsin, bitsin gitsin.'' yorumu duygulandırdı.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.