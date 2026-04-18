Türk tiyatrosunun usta isimlerinden, sahnede canlandırdığı karakterler ve sanatçı kimliğiyle nesillere ışık tutan usta oyuncu Feyha Çelenk, 81 yaşında yaşama veda etti.

Bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Çelenk’in vefatı, sanat camiasında ve tiyatroseverler arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Kariyeri boyunca pek çok başarılı projeye imza atan sanatçı, sadece oyunculuğuyla değil, tiyatro yönetimine getirdiği vizyoner bakış açısıyla da hafızalarda silinmez bir iz bıraktı.

DEVLET TİYATROSUNUN İLK KADIN MÜDÜRÜYDÜ

Vefat haberini derin bir üzüntüyle duyuran Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında Çelenk’in Türk tiyatrosu için taşıdığı öneme dikkat çekti.

1945 İstanbul doğumlu olan sanatçı, Ankara’da başladığı sanat yolculuğunu Bursa Devlet Tiyatrosu’nun gelişimine sunduğu büyük katkılarla taçlandırmıştı. 1987-1994 yılları arasında yürüttüğü müdürlük göreviyle "Devlet Tiyatroları tarihinin ilk kadın müdürü" unvanını kazanan Çelenk, öncü kimliğiyle kadın sanatçıların yönetim kademelerinde yer almasının da yolunu açtı.

Hem sahnedeki başarıları hem de yetiştirdiği sayısız öğrenciyle tiyatro tarihine geçen usta isim, kurum tarafından saygı ve minnetle anıldı.

USTA SANATÇIYA BURSA VE İSTANBUL'DA VEDA

Sanat dünyasının bu büyük kaybı için ilk tören, hayatında çok özel bir yere sahip olan Bursa’da düzenlenecek. Feyha Çelenk için 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30'da Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde bir anma töreni gerçekleştirilecek.

Duayen sanatçının naaşı, aynı gün İstanbul’a nakledilerek Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.