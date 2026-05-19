TERİYAKİ SOS

Asya mutfağının vazgeçilmezi olan bu sos, tatlı ve tuzlu dengesiyle bilinir.

Eşit miktarda soya sosu, su, mirin ve sakeyi (yoksa esmer şeker ve zencefil ile ikame edilebilir) bir kapta karıştırıp kaynatın. Şeker eriyip sos parlayana kadar pişirin.

Tavuk veya balığı bu sosta marine edip ızgara yaparsanız "glossy" (parlak) bir görünüm elde edersiniz.