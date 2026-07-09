ABD Başkanı Trump Türkiye gelirken uçağının radar ekran görüntülerini TV’lerin canlı yayınlaması, eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’yı rahatsız etti.

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye gelirken uçağının radar ekran görüntüleri ve TV’lerin de bunu canlı yayınla vermesi eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’yı rahatsız etti.

Yeliz olarak tanınan Çamlı, “Uçağın hareketini heyecanla veren TV kanalları adına, derin bir mahcubiyet duyuyor ve utanıyorum” dedi.

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen de Çamlı›ya “O ziyaret için 10 milyar TL’ye apron yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” dedi. Çamlı, 2017 yılında Meclis’te Anayasa değişikliği görüşülürken «Yeliz» kullanıcı adıyla X’ten canlı yayın yapmış, ancak yanlışlıkla kameraya yüzünü gösterince sahte hesap kullandığı belirlenmişti. Muhalefet de adını “Yeliz” koymuştu.