Sabah'ın haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde bazı test sonuçları da netleşti. Yapılan incelemelerde oyuncu Burak Deniz, oyuncu Serra Pirinç ve Enes Güler'den alınan örneklerde esrar ve kokain, şarkıcı Utku Ünsal'da da esrar, şarkıcı Simge Sağın'da ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Jandarma Narkotik Timleri ekibi 9 Nisan sabah saatlerinde Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Şarkıcı Utku Ünsal, Emir Can İğrek, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu (Norm Ender), Şef Somer Sivrioğlu, Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verildi.

5 ÜNLÜ İSİM KONTROL İLE SERBEST

Adli Tıp Kurumu'nda test veren oyuncular Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, şarkıcı Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Fel Öztürk ve Ender Eroğlu (Norm Ender) serbest bırakıldı. Oyuncu Burak Deniz, Elif Büşra Pekin, şarkıcı Emir Can İğrek, sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş ve Enes Güler ise savcılık ifade işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEST SONUÇLARI ÇIKTI

