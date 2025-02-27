2025 yılının en fazla izlenen dizisi Uzak Şehir'de seyircileri şaşırtan bir ayrılık haberi geldi.



Alper Çankaya tarafından canlandırılan Sedat Nalhanoğlu karakterinin babasına hayat veren usta oyuncu Mahmut Cevher, 17. bölüm itibarıyla diziden ayrılmış olacak.

MAHMUT AĞA DİZİYE NASIL VEDA EDECEK?



Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın canlandırdığı ve çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan Uzak Şehir'de 'Mahmut Ağa' karakterine hayat veren Mahmut Cevher'in hikayesinin nasıl biteceği merak konusu.



Sedat'ın babası ve Albora ailesinin ezeli düşmanı Mahmut Ağa'nın hayatını kaybederek 17. bölümde diziden ayrılması beklenirken, ünlü oyuncu için verilen ayrılık kararı sonrası ekip arkadaşlarıyla bir araya gelerek veda fotoğrafı paylaştı.