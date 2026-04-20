Evlerde ve iş yerlerinde priz sayısını artırmak amacıyla yaygın olarak başvurulan uzatma kabloları, doğru kullanılmadığı takdirde ciddi güvenlik riskleri barındırıyor.

Uzatma kablolarının elektrik şebekesinin toplam gücünü artırmadığı, aksine mevcut gücü mevcut kanallar arasında paylaştırdığı gerçeği, aşırı yüklenme durumunda aşırı ısınma ve yangın tehlikesini beraberinde getiriyor. Teknik verilere göre, genel kullanımda olan 15 amperlik bir uzatma kablosu en fazla 1800 W güce kadar direnç gösterebiliyor. Bu sınırı aşan yüksek güçlü cihazların ise güvenlik gerekçesiyle mutlaka doğrudan duvar prizlerine bağlanması hayati önem taşıyor.

BU CİHAZLARI ÇOKLU PRİZE TAKMAYIN

Yüksek enerji tüketimi nedeniyle uzatma kablosu kullanımından kaçınılması gereken cihazlar arasında buzdolabı, mikrodalga fırın, kahve makinesi, tost makinesi, çok amaçlı pişiriciler ve blender gibi mutfak gereçlerinin yanı sıra çamaşır makinesi, klima, ısıtıcı, saç kurutma makinesi, ütü ve elektrikli el aletleri yer alıyor.

Buna karşın bilgisayarlar, televizyonlar, aydınlatma ürünleri ve düşük akım çeken şarj cihazları gibi enerji tüketimi az olan ekipmanlar uzatma kablolarına güvenle bağlanabiliyor.

BU GÜVENLİK KURALLARINA DİKKAT EDİN

Yangın riskini minimize etmek adına dikkat edilmesi gereken temel güvenlik kurallarının başında, uzatma kablolarının nemli ortamlarda kullanılmaması ve kesinlikle birden fazla uzatma kablosunun birbirine eklenerek zincirleme bağlantı yapılmaması geliyor.

Şebekedeki ani voltaj değişimlerinden korunmak adına akım korumalı prizlerin tercih edilmesi önerilirken, kullanım sırasında kablonun veya priz girişlerinin ısınması durumunda cihazın derhal devre dışı bırakılması gerekiyor. Isınma, sistemin kapasite sınırına ulaştığını veya aşıldığını gösteren en somut uyarı işareti olarak kabul ediliyor.