Onlarca yıldır süregelen "Çin Seddi’nin Ay’dan görülebildiği" efsanesi, modern uzay gözlemleriyle yerini somut bir gerçeğe bıraktı. Antik yapı doğal manzarada kaybolurken, İspanya'nın güneyindeki devasa sera alanları astronotların en net seçebildiği insan yapımı yapılar arasında yer alıyor.

ÇİN SEDDİ EFSANESİ

Çin Seddi'nin Ay'dan görülebildiği iddiası, uzay çağından çok önce, 18. yüzyılda yaşamış yazarların tahminlerine dayanıyor. Ancak Apollo misyonlarından bu yana astronotlar bu iddiayı defalarca yalanladı. Neil Armstrong başta olmak üzere birçok mürettebat üyesi, Ay'dan bakıldığında kıtaların ve bulutların seçilebildiğini, ancak hiçbir spesifik insan yapımı yapının çıplak gözle görülemediğini bildirdi.

Alçak Dünya yörüngesinde (ISS) bile Çin Seddi'ni ayırt etmek oldukça güç. Yapımında kullanılan yerel taş ve toprak malzemenin rengi, çevredeki dağ sıralarıyla birebir uyum sağlıyor. Yapı, ancak güneş ışığının çok düşük açıyla geldiği ve uzun gölgeler oluşturduğu nadir anlarda fark edilebiliyor.

UZAYDAN PARLAYAN "BEYAZ LEKE"

Dünyanın en çarpıcı insan yapımı manzaralarından biri, İspanya'nın Almería eyaletinde bulunuyor. "Los Invernaderos de Almería" (Almería Seraları) olarak bilinen on binlerce hektarlık alan, yörüngedeki astronotlar için belirgin bir işaret noktası haline gelmiş durumda. İspanyol astronot Pedro Duque, bu alanı "karanlık Akdeniz arazisi üzerinde parlayan, karıştırılması imkansız beyaz bir leke" olarak tanımlıyor.

GÖRÜNÜRLÜĞÜN ÜÇ TEMEL NEDENİ

Almeria’daki seraların uzaydan bu kadar net seçilmesini sağlayan üç temel faktör bulunuyor:

Yansıtıcılık (Albedo): Seraların çatısında kullanılan beyaz polietilen plastik, güneş ışığını yüksek oranda yansıtarak parlak bir görünüm oluşturuyor.

Kontrast: Beyaz plastik örtüler, bölgedeki kahverengi ve yeşil bitki örtüsüyle keskin bir zıtlık yaratarak geometrik sınırları netleştiriyor.

Ölçek: 30.000 ile 40.000 hektardan fazla bir alanı kaplayan bu yapı, dünyadaki en yoğun sera konsantrasyonunu temsil ediyor.

Öte yandan, bilimsel çalışmalar ilginç bir veriyi de ortaya koyuyor: Devasa beyaz yüzeyin güneş ışığını geri yansıtması, bölgede yerel bir soğuma etkisi yaratıyor. Güney İspanya'nın genelinde sıcaklıklar artarken, Almeria’daki sera bölgelerinde yüzey sıcaklıklarının son on yıllarda hafif bir düşüş eğilimi gösterdiği kaydedildi.