İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı’nın açık kalacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından piyasalarda hızlı bir fiyatlama süreci başladı. Altın yükseliş gösterirken petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI DÜN TAMAMEN AÇILDI

Altın, Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla birlikte 7 bin TL sınırını aşmıştı. Şu sıralarda ise 6 bin 966 TL seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatları ise savaşın başladığı günden bu yana 110 dolar seviyesini aşarak rekor kırmış, Boğaz’ın açılmasıyla birlikte 90 doların altına kadar gerilemişti.

21 NİSAN'A DİKKAT ÇEKTİ

Piyasalardaki hareketliliğin ardından gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, HaberTürk ekranlarında yaptığı açıklamada sürecin seyrine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Piyasa şu an savaş bitiyor fiyatlamasını yapıyor ama bir taraftan da tedirgin tabii çünkü haber akışları çok hızlı bir şekilde terse dönebiliyor. O nedenle 21 Nisan'a kadar haber akışlarına bakacak. Haberler olumsuza döndükçe, yukarı gidişat da söz konusu olabilir”

"PETROLDE O SEVİYEYİ UNUTMAMIZ LAZIM"

Eryılmaz, Arakçi’nin açıklamasının ardından en güçlü “savaş bitti” fiyatlamasının yaşandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “60 dolar ile 65 dolar arasıydı ham petrol. Onları unutmamız lazım artık. Petrol yatakları başta İran olmak üzere ve yine Katar'da LNG yatakları merkezleri ciddi zarar gördü. Dolayısıyla bu biçimde petrol fiyatlarını yukarıda tutacak. Tam anlamıyla 2-3 ayda trafiğin ve tedarik zincirlerinin normale dönmesi bulacak. Piyasa hep bir tedirgin olacak”

"BORSADA REKOR KIRDIK"

Altının 7 bin TL seviyesini gördüğünü hatırlatan Eryılmaz, bunun çok güçlü bir yükseliş olmadığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: “Şu an gümüş %5,5 yukarıda. Gümüşteki yükseliş son bir haftadır altının daha da önüne geçti. Borsada ralli var. Biz tarihi rekorumuzu dün kırdık”

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın ve gümüşe ilişkin beklentilerini de paylaşan Eryılmaz, şu değerlendirmede bulundu: “Petrol fiyatları geriledikçe, haber akışı iyiye gittikçe altında yükselmeye peyder pey de olsa devam edecektir. Akış terse dönerse altın gümüşte bir tur daha baskı görebiliriz. Ama yine çok güçlü düşüşler beklemem yakın vade için”