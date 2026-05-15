SÖZCÜ’ye ulaşan vakıf üniversitesi rektörlerinin, “Türk öğrenciler, YÖK’ün kötü politikası yüzünden yabancılardan 5 kat fazla ücret ödüyor. Bu kabul edilemez” itirazı haklı çıktı. Türkiye’de 379 bin olan yabancı öğrenci sayısını 1 milyona çıkarmak isteyen YÖK Başkanı Erol Özvar’ ın talimatı, üniversite ücretlerini Türk öğrenciler aleyhine çevirdi. YÖK’ün talimatıyla 78 vakıf üniversitesindeki yabancı öğrenciler, Türk öğrencilerden çok daha ucuza okuyor.

2025-2026 yılı vakıf üniversitelerindeki, Türk ve yabancı öğrenci ücretlerini karşılaştırdık. Yabancı öğrenciler, ‘döviz getiriyor’ diye pazarlansa da, ücretler iki dönem, iki taksitle ve TL’ye endekslenip alınıyor.

TÜRKLERE 5 KAT PAHALI

YÖK, yabancı öğrencileri, döviz artışına karşı da korudu. 2026 yılı kayıtları yapılırken, 1 dolar 40 TL’ydi. Anlık, 45.42 TL’ye çıksa da, Türk öğrenciler yine yabancılardan fazla para ödüyor.

Medipol Üniversitesi: Türk öğrenciler tıp eğitimine yıllık 1 milyon 760 bin TL (44 bin dolar) ödedi. Yabancılara tıp eğitimi 10 bin dolar düşük, 34 bin dolar ödedi. Diş hekimliği ücreti, Türklere 1 milyon 860 bin TL (46 bin 500 dolar) iken yabancılara 1 milyon 188 bin TL (29 bin dolar). Mühendislik, Türklere 960 bin TL (24 bin dolar), yabancılara 250 bin TL (5 bin dolar). Yabancılar, 5.3 kat ucuza okuyor.

2026-2027 yılı vakıf üniversiteleri yabancı öğrenci ücretleri:

İstanbul Aydın Üniversitesi: 4 bin- 25 bin dolar

İstanbul Ticaret Üniversitesi: 6 bin-7 bin dolar

Acıbadem Üniversitesi: 8 bin-36 bin dolar

İstinye Üniversitesi: 7 bin- 27 bin dolar

Medipol Üniversitesi: 4.5 bin-6.9 bin dolar

Kadir Has Üniversitesi: 5 bin 250 dolar

Bilgi Üniversitesi: 12 bin dolar

Yabancılara üniversite anaokulundan ucuz

- İstanbul Üniversitesi: Tıp 347 bin TL, diş hekimliği 231 bin TL, eczacılık 173 bin TL, hukuk 112 bin TL, iktisat 58 bin TL.

- Gebze Teknik Üniversitesi: Havacılık Uzay Bilimleri 51 bin 462 TL, mühendislik, mimarlık 42 bin 885 TL, işletme 38 bin TL.

- Marmara Üniversitesi: İşletme, iktisat 29 bin TL, hukuk 46 bin TL, mühendislik 58 bin TL, diş hekimliği 98 bin TL, tıp 177 bin TL.

- Aksaray Üniversitesi: 2 yıllık MYO 20 bin TL, sağlık, spor, eğitim, ilahiyat 26 bin TL, iktisat 29 bin TL, veterinerlik 38 bin TL

- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: Tıp 192 bin TL, ziraat 37.8 bin TL, hukuk 28,5 bin TL, iktisat 28.5 bin TL, ilahiyat 25 bin TL.

- Kocaeli Üniversitesi: Tıp 200 bin TL, diş hekimliği 140 bin TL, mühendislik 40 bin TL, teknoloji 38 bin TL, iktisat 26 bin TL, ilahiyat 21 bin TL.

HUKUKTA ADALET YOK!

İstanbul Ticaret Üniversitesi: Yabancılara hukuk 280 bin TL (7 bin dolar), Türklere 665 bin TL (16,6 bin dolar) Türk öğrencilere 2,5 kat pahalı. Mühendislik, Türklere 620 bin TL (15,5 bin dolar), yabancılara 6 bin dolar (240 bin TL). Türk öğrenciler, yabancıların 2,5 katı para ödedi.

YÖK haksızlığına karşı çıktılar

YABANCIYA İKİ KAT ÜCRET!

Koç Üniversitesi: Tıp öğrencilerinin tamamı yüzde 50 indirimli, 1 milyon 180 bin TL (29,5 bin dolar). Yabancı, 2 milyon 520 bin TL (59 bin dolar).

ACIBADEM Üniversitesi: Türk öğrenciler tıpta yüzde 50 burslu, 1 milyon 175 bin TL (29.3 bin dolar) Yabancıya tıp, 1 milyon 440 bin TL (36 bin dolar).

Bahçeşehir Üniversitesi: Türk öğrencilerin tamamı yüzde 50 burslu, 1 milyon 50 bin TL (26 bin dolar). Yabancıya tıp, 1 milyon 120 bin TL (28 bin dolar).

Türk gençlerinin canı çıksın (!)

ODTÜ YABANCIYA 35 BİN TL

Boğaziçi Üniversitesi; hukuk, eğitim gibi fakülte ücretleri yabancılara 4 bin dolar, mühendislik 5 bin dolar. Hukuk yıllık 180 bin TL, mühendislik 225 bin TL’ye geliyor. ODTÜ; yabancı ücretleri 800 dolar ile 1200 dolar (36 bin TL-54 bin TL) arası. Türk gençlerinin yüzde 1’lik dilimden alındığı ODTÜ’de, yabancılar yıllık 35 bin liraya okuyor.

PİLOTLUK 51 BİN LİRA

Devlet üniversitelerinin, yabancılardan aldığı ücretler pes dedirtti. Gebze Teknik Üniversitesi’nde pilotaj eğitimi yabancılara yıllık 51 bin 462 TL (1142 dolar). THK Üniversitesi’nde pilotaj eğitimi 846 bin TL+ 90 bin dolar uçuş ücreti. AB ülkelerinde pilotaj eğitimi ücreti 150 bin dolar.

MASTER DİPLOMASI 16.8 BİN TL

ODTÜ’de yüksek lisans yapan yabancı öğrenci, yıllık 375 dolar ödeyecek. Yüksek lisans 1 yılda bitirip, bu günkü kurla 16 bin 890 TL’ye ODTÜ diploması alacak.