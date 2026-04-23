Kaan ÖZBEK

Gülistan Doku cinayetinde önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, görev süresi boyunca defalarca talimat yağdırıp boş alanlarda ‘Gülistan araması’ yaptırdı.

DEVLETİN İMKANLARI

Bunun karşılığında da devlet kaynaklarını boşa kullanıp, devlet kadrolarını meşgul etti. Boşa yapılan aramaların devlete ne kadara mal olduğu kısmı ise büyük soru işareti.

Genç kızın arama çalışmalarında AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü’nde, arama çalışması yaptı.

Tuncay Sonel ekiplerin arasında.

Sonel, aramaların şovunu böyle yaptı:

“Devletimizin tüm imkanları seferber edilerek gerçekleştirilmiş olup 225 gün süren arama çalışmaları sonucu Gülistan Doku’ya ulaşılamamıştır...”

Dikkatle su altı görüntülerini izliyor.

Kurumları şovuna alet etti

Tutuklu eski Tunceli Valisi Sonel, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgede AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan’dan bilgi aldı. Sonel, son teknoloji kamerayla su altında yapılan arama çalışmasını da izleyerek ekiplerden bilgi aldı. Sonrasında yaptığı açıklamada da “Gülistan kızımızı bulmak için ekiplerimiz son teknolojiyi kullanıyor. Mutlaka bulacağız” açıklaması yaptı.