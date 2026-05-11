İstanbul’daki lüks otelde düzenlenen nişan törenine çok sayıda davetli katılırken, görkemli atmosfer kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Törenin en dikkat çeken anı ise takı merasimi oldu. Dakikalarca süren törende Çağla Öz’e adeta kilosu kadar altın takıldığı görüldü.
Altın kemerler, bilezikler ve setlerle donatılan fenomenin, takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte zorlandığı anlar dikkat çekti.
Piyasa değerinin milyonlarca lirayı bulduğu tahmin edilen takıların yer aldığı nişan, sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi.
ALTINLARI BÖYLE GETİRDİLER
Nişan töreninin yapıldığı alana altınlar bir kadın ve bir erkek eşliğinde taşındı. Altınların özel yöresel dans yapılarak getirildiği o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
