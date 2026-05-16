Muhalefet, Meclis’e yeniden getirilen ‘Varlık Barışı’ düzenlemesine sert tepki gösterdi. İYİ Parti ve CHP, düzenlemenin kaynağı belirsiz servetlere af anlamına geldiğini savundu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Varlık Barışı PKK’nın yurt dışı kaynakları için mi” sorusunu sordu. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise “Geçmişte varlık barışından yararlanan uyuşturucu baronları oldu. Bu kez yararlananların isimleri yayınlansın” diye konuştu.

VERGİ DE ALINMAYACAK

Bakırlıoğlu, iktidarın 8. kez Meclis gündemine getirdiği ‘Varlık Barışı’ düzenlemesi konusunda “Kayıt dışı servetlere ve kaynağı belirsiz paralara af geliyor” dedi ve şunları söyledi: “Bu ülkenin emekçisi kuruşu kuruşuna vergi öderken, yasa dışı yollarla elde edilen servetlere hesap sorulmayacak. Her sene vergi borçlusu firmalar açıklanıyor, varlık barışından yararlananlar da açıklansın. 20 yıldır yayımlanmayan bu listeyi Türk halkı görmeli.”

Yasayla yurt dışından veya yurt içinden getirilecek vergilendirilmemiş gelirlerin düşük vergilerle sisteme sokulacağını hatırlatan Bakırlıoğlu, iktidarın ‘kara para gelmez’ savunmasının geçmiş örneklerle çöktüğünü belirterek “Baronlar bile yararlandı’’ dedi.

Bakırlıoğlu, “Bugün 65 bin 400 liralık bir telefon aldığınızda, yüzde 1 yani 654 lira Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 yani 7 bin 926 lira TRT bandrol ücreti, yüzde 20 yani 22 bin 194 lira KDV, yüzde 50 yani 36 bin 990 lira ÖTV kesiliyor. 65 bin liralık telefonun vergilerle birlikte toplam fiyatı 133 bin 164 liraya çıkıyor. Bir telefondan bile yaklaşık 68 bin lira vergi alan bu iktidar, kaynağı belirsiz paradan vergi de almayacak’’ dedi.

GRİ LİSTE’DEN ZOR ÇIKTIK

TBMM’de varlık barışı yasa teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Genel Kurulda ‘Baronlar Suç Rulosu’ açtı. Ruloda İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Türkiye’de yakalanan bazıları da vatandaş yapılan suç örgütü liderleri yer aldı. Akay, “Bu yasa çıkarsa Türkiye yeniden kara para ve uluslararası suç örgütlerinin merkezi haline gelecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (FATF) gri listesinden zor çıktık, kara para nedeniyle şimdi yeniden girme riski var” dedi.

20 METRELİK LİSTE

CHP Milletvekili Cevdet Akay, düzenlemenin kabul edilmesi halinde Türkiye’nin yeniden kara paranın merkezi haline geleceğini savunarak, “Bu liste bugün 20 metreyse, yarın 100 metreye çıkacak” dedi.