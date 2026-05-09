Gaziantep’te yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşlar evlerini ve işyerlerini temizlemeye çalışırken, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin milyonlarca liralık “canlı kelebek pupası” alımı gündeme geldi.

30 Mart’ta gerçekleştirilen ihale, ZMS BİOGLOBAL Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi.

BİNLERCE KELEBEK ALINDI

İhale kapsamında toplam 43 bin 50 adet kelebek alımı yapılırken, belediye kasasından 3 milyon 267 bin TL çıktı. Alımın niteliği ve miktarı şöyle açıklandı:

Nymphalidae türü: 11 bin 900 adet

Papilionidae türü: 12 bin 950 adet

Pieridae türü: 3 bin 150 adet

CHP’DEN TEPKİ

CHP Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Şencan, ihaleyi eleştirerek, “Gaziantep’te vatandaş can derdindeyken, evlerini su basmışken, esnaf kepenk açamaz hale gelmişken; AKP’li belediyenin önceliği kelebek pupası alımıdır. Bu, kentin gerçeklerinden ne kadar kopulduğunu gösteriyor” dedi. Şencan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sokakta vatandaş selin çamurunu temizlerken, belediye makamlarında kelebek hesabı yapılıyor. Gaziantep bugün gösterişe değil; altyapıya, afete hazırlığa ve vatandaşın derdine çözüm üreten bir belediyeciliğe ihtiyaç duyuyor. 3 milyon 267 bin liralık bu ihalenin zamanlaması ve önceliği kamu vicdanında yok hükmündedir.”

AKP BELEDİYECİLİĞİ KRİZDE ‘VİTRİN’ PEŞİNDE

Hasan Şencan, AKP’nin belediyecilik anlayışını eleştirerek, “Vatandaş selde boğuşurken vitrin süslemek, kriz büyürken algı yönetmek, halk perişanken şov peşinde koşmak AKP’nin sözde ustalık dönemi belediyeciliğinin geldiği noktadır” ifadelerini kullandı.