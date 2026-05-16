Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan “seferberlik emri” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, vatandaşlara gönderilen mesajların rutin seferberlik tatbikatı kapsamında iletildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları’nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiği belirtilerek, 2026 yılı tatbikatlarının eylül ve ekim aylarında yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, “2026 Yıldırım Serisi Seferberlik Tatbikatları toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımıyla icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderilmiştir” denildi. Bakanlık ayrıca, sosyal medyada yer alan paylaşımların yanlış anlaşılmalara neden olmaması gerektiğini vurgulayarak, söz konusu mesajların yalnızca tatbikat görevlendirmesi kapsamında iletildiğinin altını çizdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.