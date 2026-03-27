Süper Lig'de Giresunspor, G.Birliği, Ç.Rize, Fenerbahçe formaları giyen ve şu an İspanya'nın Mallorca takımında top koşturan Kosovalı santrfor Vedat Muriqi, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"KÜÇÜK BİR ADIM DAHA KALDI"

Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde karşılaşacağımız Kosova'nın gol yollarındaki en önemli isimlerinden olan ve Türkiye'yi yakından tanıyan Muriqi, şöyle konuştu:

"Slovakya karşısında çok önemli bir galibiyet aldık. Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanından bizi destekleyen taraftarlarımız vardı. Şimdilik hiçbir şey başarmış değiliz. Dünya Kupası'na ulaşıp tarih yazmak için önümüzde küçük bir adım daha kaldı.

Bir futbolcu olarak hayalim kendi ülkesini temsil eden tüm futbolcuların zirve kabul ettiği Dünya Kupası'nda yer almaktır. Bu yüzden hedefime ulaşıp Kosova'nın dört bir yanındaki insanlara mutluluk vermeye can atıyorum.

"ZAYIF YÖNLERİNİ BİLİYORUZ"

Türkiye'nin kalitesini biliyoruz, Slovakya'dan daha iyi bir takım olduklarına inanıyorum ama biz de onların zayıf yönlerini biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün olduğu gibi mücadele edeceğiz ve taraftarın desteğiyle inanıyorum ki bizim için daha kolay olacak."