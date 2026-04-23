Gülistan Doku ortadan kaybolmasından 6 yıl sonra yapılan soruşturmada önemli bulgular ortaya çıktı. Tunceli eski Valisi dahil 12 kişi tutuklandı. Dosyadaki gelişmeler üzerine diğer şüpheli kadın ölümleri de gündeme geldi.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

23 yaşındaki Nadira Kadirova, 7 yıl önce AKP eski Milletvekili ve emekli tümgeneral Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde ölü bulundu. Kadirova’nın Ünal’ın tabancası ile intihar ettiği iddia edildi.

CHP Sosyal Politikalar Başkanı Aylin Nazlıaka, “Kadirova’nın intihar ettiği iddia edildi. Savcılık hızla takipsizlik kararı verdi, dosyadaki çelişkiler aydınlatılmadı. Bu dosya da yeniden açılmalı, olaya adı karışanlar sorgulanmalı’’ dedi. Nazlıaka, şöyle devam etti:

“Şüpheli kadın ölümü denilerek geçiştirilen olaylar giderek artıyor. Kadirova olayı da bunlardan biri. Geçen yıl 294 kadın cinayeti işlendi ve 297 şüpheli kadın ölümü oldu. İlk kez şüpheli ölümler, kadın cinayetlerini geçti. Aslında şüpheli ölüm diye bir şey yok, korunan failler var. Gülistan Doku olayından 6 yıl sonra organize suç örgütü çıktı.”

Nadira Kadirova - Şirin Ünal

VEKİLE GÖRE İNTİHAR

Olay tarihinde milletvekili olan Şirin Ünal, “Kadirova MS hastası olan eşine bakıyordu. Son 2-3 aydır psikolojik yapısındaki bozulmaları fark ettik. Kendisini odaya kilitleyip intihar ediyor” açıklaması yapmıştı.

Dosyadaki çelişkiler yumağı

Kadirova dosyasında bazı çelişkili durumlar bulunuyor. Olay yerinde hazırlanan tutanakta Kadirova’nın cesediyle silah arasında 153 santimetre olduğu belirtildi.. Daha sonra bilgisayarda hazırlanan krokide ise bu mesafe 57 santimetre olarak ölçüldü. Evdekilerin ifadesi de alınmadı.