Adriyatik’in incisi Venedik, yüzyıllardır süren suyla dansında yenik düşmek üzere. Bilim dünyasından gelen son raporlar, şehrin artık korunmasının mümkün olmadığını bu nedenle taşınması gerektiğini gösterdi.

ADRIYATİK'İN YÜKSELEN TEHDİDİ

Venedik, son 23 yılda tam 18 büyük sel felaketiyle sarsıldı. Artık sadece "Acqua Alta" dönemlerinde değil, yılın genelinde sokaklar sular altında. Bilim insanlarına göre, deniz seviyeleri önümüzdeki 300 yıl içinde 7 ila 16 metre arasında yükselebilir.

Şu an şehri koruyan MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) bariyer sistemi, sadece 1,25 metrelik yükselmelere kadar direnç gösterebiliyor.

90 MİLYAR EUROLUK TAHLİYE PLANI

Araştırmacılara göre, suların durdurulamadığı noktada en gerçekçi çözüm; San Marco Bazilikası gibi paha biçilemez yapıların taşınması. 90 milyar euroya mal olması beklenen bu dev operasyon, Venedik’in ruhunu başka bir coğrafyada yaşatmayı hedefliyor. Öte yandan bu senaryoda "gerçek" Venedik, binaların çürümesiyle okyanus tabanına gömülerek tarihe karışacak.

TAŞINAN DİĞER ŞEHİRLER

Venedik’in karşı karşıya olduğu bu zorunlu göç, aslında modern dünyanın yabancı olduğu bir durum değil. İklim krizi, maden faaliyetleri ve stratejik ihtiyaçlar nedeniyle pek çok şehir değişmek zorunda kalıyorç

Endonezya’nın mevcut başkenti Cakarta, dünyanın en hızlı batan şehirlerinden biri. Bu nedenle hükümet, başkenti Borneo Adası’ndaki ormanlık alanda sıfırdan inşa edilen Nusantara’ya taşıyor. Benzer şekilde, Pasifik’teki Tuvalu ve Kiribati gibi ada devletleri, topraklarını sulara kaptırmak üzere oldukları için tüm nüfuslarını Fiji gibi ülkelere nakletme planları yapıyor.

MADENİN ALTINDA KALAN ŞEHİR: KIRUNA

İsveç'in kuzeyindeki Kiruna, dünyanın en büyük demir madeninin üzerinde yer alıyor. Maden çalışmaları yerdeki toprağı dengesizleştirdiği için şehir, binalarıyla birlikte kademeli olarak 3 kilometre doğuya taşınıyor. Bu, "taşınan şehirler" dendiğinde akla gelen en somut mimari operasyonlardan biri.