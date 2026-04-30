Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklamaya göre vatandaşların yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerini belli bir süre içinde ve düşük vergi ile Türkiye’ye getirmeleri sağlanacak. Yurt dışında yaşayan son 3 yılda Türkiye’de vergi mükellefi olmayan vatandaşlar ve şirketleri, yurda geldikleri takdirde 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelir ve kazançları için Türkiye’de vergi ödemeyecek. Bu kişilere Veraset İntikal Vergisi de yüzde 1 olarak uygulanacak.

2021 YILINDA ALINDI

OECD Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 2021’de Türkiye’yi ‘kara para ve finansal suçla mücadelede yetersiz kaldığı’ gerekçesiyle gri liste kapsamına almış ve yabancı yatırımın önü kesilmişti.

Bu kararda yetersiz denetim ve yasal düzenlemelerdeki boşluklar da rol oynadı. Türkiye 3 yıl Myammar, Nikaragua, Kamboçya, Burkina Faso, Tanzanya, Yemen gibi ülkelerle aynı ligde yer aldı. Listeden Haziran 2024’te çıkabildik ancak 22 ay sonra yeniden gri liste tehlikesi doğdu. CHP Lideri Özgür Özel, 8’inci varlık barışıyla ilgili şöyle konuştu: “2008’den bu yana 8. kez varlık barışı geliyor. Nasıl kazandığının, nereden elde ettiğinin önemi yok. Yeter ki para getir. Uyuşturucu baronları parasını getirdi, varlık barışından yararlandı. Suçla elde edilen paralar yasallaşıp içeri gelecek. 2021’de narkoterörün olduğu ülkelerle birlikte gri listeye alındık. Kara para aklanan bir ülke haline gelmiştik. O yüzden gri listedeydik. Çıkmak için yıllarca uğraştık. Türkiye’ye bu kirli parayı sokmayın. Türkiye’nin başını da derde sokmayın.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da “AKP, ülkeyi kara para aklama merkezi haline getiriyor” diye konuştu.

Erdoğan, 20 yıldır uygulamaya koymadı

İktidar, 2006 yılında Vergi Kanunu’nda değişiklik yaparak yurt dışında ‘vergi cenneti’ olarak bilinen Virjin ve Cayman adaları gibi ülkelere giden para üzerinden yüzde 30 oranında vergi alınması amacıyla düzenleme yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 20 yıldır bu ülkelerin listesini yayınlamadı. Bu nedenle vergi kesintisi yapılamıyor. Türkiye’de kazananlar yurt dışına vergisiz kaynak aktarıyor. Vatandaşın sırtındaki vergi yükü de katlanıyor.