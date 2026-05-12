31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday olarak seçimi kazanan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun partisinden istifa ettiği iddia edildi.

Yarın Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile AKP'ye geçmesi beklenen Topçu'nun seçim sonrası yaptığı bir çıkış gündeme geldi.

Topçu belediye binasına, AKP yönetiminden devralınan yaklaşık 126 milyon liralık borç tablosunu astırmıştı.

Pankartta, belediyenin borçları arasında vergi borçları, işçi SSK primleri, esnafa ödenmeyen borçlar ve personel maaşları gibi borçlar yer aldı.

Belediye kasasındaki toplam varlığın ise 642 bin TL olarak görülür iken borcun 125 milyon TL olması tepkilere neden oldu.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI MAKAM ODASINA ASMIŞTI

Bu arada Topçu'nun makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astırması da yankı uyandırmıştı.

Dinar Belediyesi, 31 Mart seçimlerinde uzun yıllar sonra AKP’den CHP’ye geçmişti.