CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Afyonkarahisar'ın Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun oğlu A.T.'nin peş peşe karıştığı olaylar ortaya çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, A.T.'nin geçen yıl kasım ayında bir kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

ÖLÜMLÜ KAZAYA KARIŞMIŞ; ZABITA ÜSTLENMEYE ÇALIŞMIŞ

Veysel Topçu'nun oğlunun adının ölümlü bir trafik kazasına karıştığı da iddia edildi.

Yine yerel kaynakların bilgilerine göre Mayıs 2025'te Dinar'da meydana gelen kazada, bir astsubayın kullandığı araç ile başka bir otomobil çarpışmış, ağır yaralanan astsubayın eşi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Başlatılan soruşturmada, kazaya neden olduğu öne sürülen araçtaki iki kişinin olay yerinden kaçtığı belirlenmişti.

Dinar Belediyesi'nde görev yapan iki zabıta personelinin kazayı kendilerinin yaptığını iddia ettiği ancak ancak güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izi incelemelerinde bu kişilerin araçta bulunmadığının ortaya çıktığı belirtilmişti.

Aynı zamanda söz konusu kişilerin kıyafet değiştirerek olay yerinden uzaklaştıkları, zabıta personelinin ise bu kıyafetleri giyerek suçu üstlenmeye çalıştığı tespit edilmişti.

İnceleme sonucu belediye kazaya neden olduğu ileri sürülen A.T.'nin Antalya'da yakalanmış; hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.