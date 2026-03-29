Olay, 25 Mart Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki cip sürücüsü, yolda koşan köpeğin üzerinden geçti. Kazanın ardından durmayan sürücü yoluna devam ederken, köpek hafif yaralandı. Acı içinde kalan hayvan, can havliyle kendini yol kenarına attı.

SAHİBİNDEN TEPKİ

Köpeğin sahibi, yaşanan olay karşısında cip sürücüsüne tepki gösterdi. Yaralanan köpeğin yanına, sahibinin yanında bulunan diğer köpek de gelerek bir süre başında bekledi. O anlar çevrede bulunanların da dikkatini çekti.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cipin köpeğin üzerinden geçtiği anlar net şekilde görülüyor. Görüntülerde ayrıca yaralanan köpeğin yol kenarına kaçtığı ve sahibinin uzaklaşan sürücüye tepki gösterdiği anlar da yer alıyor.